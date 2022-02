Cum poți dezvolta un business în online? Buhnici:„Trebuie să ai ceva de spus. Altfel…” Te-ai intrebat vreodata cum poți dezvolta un business in online? De exemplu ca om de social media sau prezentator de podcasturi – ca tot se poarta, e la moda. La aceasta intrebare a raspuns George Buhnici, blogger și fost prezentator TV. El a evidențiat, in primul rand, ca cel mai important lucru, inainte de a-ți dezvolta o afacere pe internet, este sa fii relevant. Cu alte cuvinte, ca sa citam un analist britanic, exista o oportunitate fara precedent de a prospera, daca poți livra ceea ce cauta „clienții”! Nu mai e deloc un secret faptul ca afacerile de succes atrag clienți cu un site web util… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

