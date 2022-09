Stiri pe aceeasi tema

- O noua metoda de inșelaciune dupa modelul „Accidentul”. Un barbat din București este acuzat ca producea accidente intenționat, cu propriile mașini, ca sa caștige bani de la companiile de asigurari.

- Incepand de astazi, 24 august 2022, ora 12.00, clubul FC Argeș a pus in vanzare biletele pentru meciul de campionat cu Chindia Targoviște, partida programata duminica, 28 august, de la ora 13.30, pe stadionul Nicolae Dobrin. Clubul alb-violet le-a pregatit o surpriza fanilor care vor asista la aceasta…

- Sondaj iSense Solutions Intrebați ce fac in timpul pauzei publicitare de la televizor, 89% dintre romanii din mediul urban declara ca utilizeaza smartphone-ul, 73% schimba canalul pentru a viziona un altul unde nu sunt reclame, 68% fac alte treburi prin casa, 58% mananca sau fumeaza, 55% utilizeaza…

- Agenții economici vor notifica Agenția de Mediu despre substanțele periculoase deținute pe amplasament, conform unui formular tipizat. Un proiect de lege in acest sens a fost votat, astazi, in lectura a doua. Inițiativa legislativa, elaborata de Ina Coșeru, vicepreședintele Comisiei mediu și dezvoltare…

- Tehnologia avanseaza pe zi ce trece, intr-un ritm parca mult mai alert fata de deceniile trecute. A durat cateva secole sa ajungem la primele telefoane fara fir, insa de la primele Nokia pana la iPhone lucrurile s-au miscat nemaipomenit de repede!Cu aceasta explozie de tehnologie, este destul…

- Pentru șoferii care prefera citadinile și care privesc mașina ca un mijloc confortabil de a te deplasa din punctul A in punctul B, o idee extrem de buna este sa treaca la autoturismele electrice. The post Top 7 cele mai ieftine mașini electrice pe care le poți cumpara din Romania in 2022 appeared first…

O familie din Sighetu Marmației este in stare de soc. Factura la telefon de peste 70.000 lei dupa ce fiul lor a deschis un link