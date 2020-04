Stiri pe aceeasi tema

- Daca pana nu de mult timp, Dan Nicorescu era surprins de paparazzii SpyNews.ro in cele mai excentrice locale, iata ca pandemia de coronavirus a schimbat total lucrurile. Milionarul a ajuns in graba la o farmacie de unde a ieșit cu mai multe medicamente.

- Potrivit unei Hotarari a Guvernului de la inceputul acestei saptamani, medicii de familie pot acorda, pe perioada starii de urgența, consultații la distanța. Despre ”telemedicina”, avantajele și dezavantajele ei, Libertatea a discutat cu medicul de familie Cristina Lupașcu. Aceasta avertizeaza ca telemedicina…

- „Este o recomandare pe care am trimis-o de ieri catre colegii nostri farmacisti, dar si pentru publicul larg, pentru a intelege ca trecem printr-o perioada in care in a acumula cantitati prea mari dintr-un medicament nu este optiunea cea mai buna", a spus Dumitru Lupuleasa, presedintele Colegiului Farmacistilor…

- Guvernul a adoptat o ordonanta care le permite medicilor sa consulte pacientii de la distanta si sa emita retete pe e-mail, iar cardul de sanatate a fost suspendat. Decizia vine pe fondul cresterii bilantului imbolnavirilor de COVID-19 la peste 2.000 de cazuri.

- CNAS anunta ca a publicat pe site-ul propriu un proiect de act normativ care prevede o serie de modificari si completari ale unor acte normative in domeniul sanatatii, vizand prelungirea si prorogarea unor termene, dar si reglementarea unor masuri pe perioada instituirii starii de urgenta. Masurile…

- Peste 60% din populatia tarii apeleaza la automedicatie pentru afectiuni minore sau stari de disconfort. Atunci cand sunt raciti, acuza dureri de cap, dureri articulare sau musculare, au gripa, sufera de balonare, arsuri gastrice sau dureri de stomac, romanii prefera sa se trateze singuri.

- Romanii care apeleaza la automedicație in cazul unor boli ușoare, sau stari de disconfort, au devenit mai conștienți ca trebuie sa se informeze mai atent despre aceste produse și majoritatea cer sfatul medicului, arata un studiu IPSOS Romania, realizat recent. De cele mai multe ori, romanii apeleaza…

- Absolventa a Facultatii de Medicina si Farmacie din Iasi, promotia 1989. „Am fost ultima promotie comunista. Ma mandresc cu acest lucru, desi nu sunt o nostalgica, ba, din contra. Am fost atunci 25 de absolventi, iar la nivelul tarii, am terminat 100 de farmacisti. Cum sa nu ma mandresc! Ca sa fii…