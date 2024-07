Cum poți avea buclele iconice Beach Waves vara aceasta Cum poți avea buclele iconice Beach Waves vara aceasta Doua dintre aceste tipuri de produse, care ofera rezultatele stilistice dorite, sunt spray-ul Anti.Gravity și fixativul Hair.Resort pe care Kevin.Murphy le lanseaza acum in ediție limitata, odata cu aniversarea a 20 de ani a renumitului brand australian. KEVIN.MURPHY HAIR.RESORT.SPRAY conține suc din frunze de Aloe Barbadensis ce se combina cu alte ingrediente pentru a ajuta la calmarea și hidratarea parului. Uleiul din coaja de portocale și mandarine ajuta la protecția impotriva factorilor de stres ai parului, contribuind in acelasi timp… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

