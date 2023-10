Stiri pe aceeasi tema

- In urma deciziei UEFA, partida Romania-Andorra din preliminariile Euro 2024 va fi inchisa publicului larg. Cei care vor avea insa acces la acest meci vor fi copiii sub 14. Și asta nu e tot! Potrivit informațiilor oferite de Federația Romana de Fotbal, minorii vor putea intra gratuit la meciul care se…

- UEFA a sanctionat Federatia Romana de Fotbal prin disputarea de catre prima reprezentativa a unui meci pe teren propriu cu portile inchise ca urmare a incidentelor provocate de suporteri prin afisarea unui banner cu tenta politica la partida Romania – Kosovo, din preliminariile EURO 2024, informeaza…

- Marți, 12 Septembrie 2023, in intervalul orar 11:00 -13:30, circulația in centrul Turzii va fi intrerupta din cauza manifestarilor prilejuite cu ocazia aniversarii a 55 de ani de la inființarea Batalionului 3 Aparare Antiaeriana Potaissa. In acest interval orar autobuzele vor circula astfel: ➡ ????Pe…

- In luna Iunie 2023, mama unei eleve cu CES din Campia Turzii, și-a facut publica intenția de a inființa, in parteneriat cu Centrul Sfanta Irina din Turda, o școala in zona Turzii pentru elevii cu nevoie speciale din Turda, Campia Turzii și imprejurimi. La data respectiva, Silvia Elisabeta Dandoczi (mamica),…

- Primaria Turda a anunțat ca a implementat un plan de salubritate saptamanal – curațare rigole, reparare ansambluri de joaca si alte acțiuni importante realizate in municipiul nostru. In consecinta, s-au format 4 echipe de salubrizare in 4 zone ale municipiului Turda: zona centrala zona Turda Noua zona…

- Compania Transport Urban Turda (TUP) a dat publicitații ruta pe care vor circula autobuzele, sambata, intre 9:00 și 11:30, cand circulația in centrul orașului va fi inchis, datorita manifestarilor de Ziua Imnului Național. „In acest interval orar autobuzele vor circula astfel: Pe sensul Micro III–Turda…

- Lucrarile de maine suspenda mai multe stații de autobuz de pe traseul Micro III – Turda Noua și invers. Cei de la TUP Turda au facut urmatorul anunț: „Maine 15.07.2023, se suspenda pe direcția Micro III – Turda Noua stațiile Penny și Evidența Populației (str. Ștefan cel Mare), calatorii sunt rugați…

