Cum poți afla unde sunt locurile de parcare scoase la licitație în Sectorul 3 Cum poți afla unde sunt locurile de parcare scoase la licitație in Sectorul 3 se intreaba foarte mulți bucureșteni care nu au reușit inca sa aiba un loc de parcare. Bucureștenii care iși doresc un loc de parcare in Sectorul 3 trebuie sa iși pregateasca deja documentele. Este vorba despre cererea care trebuie completata, dar și: Cum poți afla unde sunt locurile de parcare scoase la licitație in Sectorul 3 – Copie dupa cartea de identitate/buletinul de identitate; – Copie dupa certificatul de inmatriculare a autoturismului (talon); – Copia poliței de asigurare tip RCA, ITP; – Copia dupa contractul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

