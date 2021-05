Rovinieta, așa cum o știm cu toții este denumirea generica pentru tariful pentru utilizarea infrastructurii de transport rutier. Ea trebuie platita obligatoriu pentru toate autovehiculele care folosesc rețeaua de drumuri naționale din Romania. Aceasta dovada a plații taxei de drum este necesara atat pentru circulația vehiculelor pe drumurile naționale, cat și pe autostrazi. Cei care au rovinieta expirata se pot trezi cu amenzi destul de mari, in condițiile in care in Romania exista foarte multe camere de supraveghere pentru verificarea rovinietelor. Ca sa nu ajungi in acest punct, trebuie sa știi daca…