- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a discutat cu expertii Comisiei Europene, in cadrul Mecanismului European privind Statul de Drept, despre stadiul proiectului de lege pentru desfiintarea SIIJ, procesul de modificare a legilor justitiei, noua Strategie Nationala Anticoruptie si activitatea ANABI. "Apreciem…

- Guvernul a aprobat plafonul de garanții pentru programul "Noua Casa", care este insa mai mic fața de cel de anul trecut. In timp ce prețul locuințelor e mai mare. Costurile de achiziție au crescut și din cauza deprecierii monedei naționale.

- Todorica Serban, vicepresedintele Consiliului Judetean Brasov, a participat vineri, 19 martie, la conferinta „Francofonia la Brasov – un pasaport pentru viitor”. Evenimentule a fost organizat de Agentia Consulara a Frantei la Brasov si Alianta Franceza, cu prilejul Zilei Internationale a Francofoniei.…

- Municipalitatea suceveana are la dispoziție anul acesta credite in valoare de 24 de milioane de lei, cu care poate acoperi contribuția proprie la realizarea proiectelor cu finanțare europeana, dar poate susține și o serie de investiții proprii, in funcție de necesitați."Bugetul vrem sa-l ...

- Președinția a remis astazi Guvernului decizia Consiliului Suprem de Securitate (CSS), care recomanda acțiuni ce trebuie intreprinse urgent in lupta cu pandemia. „Oamenii nu trebuie lasați singuri in fața pandemiei. Statul trebuie sa aiba ca prioritate fundamentala protejarea vieții și sanatații cetațenilor…

- Fostul premier al Romaniei Calin Popescu Tariceanu a fost deferit justiției de procurorii DNA pentru pretinse fapte de luare de mita de la companii austriece pentru a le acorda sprijinul in procedurile contractuale dintre acestea și statul roman. In calitatea menționata, inculpatul Popescu-Tariceanu…

- „Manipularea suprema: sa convingi oamenii care traiesc in saracie sa nu iși mai ceara drepturile, pe motiv ca statul nu are bani – asta a reușit Coaliția Austeritații. Adica bogații au convins saracii ca nu mai sunt bani și pentru ei.

- Productia de gaze din zacamantul de mare adancime Neptun din Marea Neagra ar fi inceput deja si ar fi generat taxe catre buget, daca statul roman nu ar fi intervenit, a declarat, miercuri, Razvan Nicolescu, consultant in domeniu si fost presedinte al Agentiei Europene de Cooperare a Reglementatorilor…