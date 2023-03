Cum pot să le facă rău copiilor părinții care le oferă prea multă dragoste. Avertisment al experților în parenting Cum pot sa le faca rau copiilor parinții care le ofera prea multa dragoste, daca e sa ne luam dupa cei care se numesc experți in parenting? ”Nu realizeaza la ce ii expun”, transmit specialiștii. De fapt, e vorba despre fenomenul de ”sharenting”, acel moment cand parinții dau share pe internet la poze cu copiii lor, intr-un mod excesiv. Cum pot sa le faca rau copiilor parinții care le ofera prea multa dragoste In Franța, un proiect de lege prevede ca parinții nu vor mai avea voie sa distribuie pe rețelele de socializare fotografii in care apar copiii lor. Asta, pentru ca viața privata a minorilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

