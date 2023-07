Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat inceperea procesului de emitere, distribuire și incarcare a voucherelor sociale oferite romanilor prin programul guvernamental „Sprijin pentru Romania” in vara anului 2022. Cine nu va mai primi bani de la stat. In urma proiectului pus cap la…

- Majorararile salariale ale profesorilor, politițiștilor, promisiuni de majorare pentru medici și alte categorii de salariați din transporturi și alte instituții care ar trebui sa primeasca bani in plus de la 1 iulie, sunt menite sa duca Romania intr-un blocaj total din cauza plaților mari, a imprumuturilor…

- Ce pensie primesc romanii care nu au muncit nicio zi și nu au cotizat niciun leu la stat Suma nu este deloc mica și este acordata de Casa de Pensii Legea pensiilor este o poveste fara sfarșit in Romania și in fiecare an, curge cu promisiuni de la toate partidele. O mare problema in prezent o reprezinta…

- Vouchere pentru alimente 2023: Va avea loc o noua actualizare a listei de beneficiari. Care sunt criteriile de acordare Vouchere pentru alimente 2023: Va avea loc o noua actualizare a listei de beneficiari. Care sunt criteriile de acordare Romanii cu venituri reduse primesc voucherele pentru alimente…

- Romanii care au gazduit refugiați ucraineni, prin programul „50/20”, iși primesc banii pe primele trei luni din an. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța, vineri, ca incepe plata sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu hrana și cazarea cetatenilor straini sau apatrizilor aflați…

- Prin aceasta serie de evenimente, organizația Narada mobilizeaza școlile și comunitațile din jurul acestora și le susține inclusiv cu sprijinul partenerilor din mediul privat pentru a-și rezolva singure urgențele. La prima ediție, 25 de școli au strans aproximativ 100 de mii de euro, suma care a fost…

- Guvernul vrea sa le dea romanilor vouchere in valoare de 4.000 de lei. Pentru ce vor putea fi folosiți banii și cine ii poate incasa. Cei 4000 de lei de la Guvern fac parte dintr-un nou program de ajutoare sociale. Familiile vulnerabile din Romania pot sa primeasca acești bani pentru a-și renova casa,…

- „Atat din datele noastre, cat si din studii pe care le-am facut impreuna cu institute de cercetare mai ales din a doua jumatate a anului trecut incepand am constatat ca, intr-adevar, rata de adoptie a tehnologiei a inceput sa creasca, sa se amplifice in Romania, chiar daca exista in continuare un procent…