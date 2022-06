Cum pot profesa medicii care au depăşit vârsta de pensionare de 65 de ani Colegiul Medicilor din Romania a abrogat o decizie din 2008 care era luata astfel incat unii medici sa poata continua activitatea cu norma intreaga chiar dupa implinirea varstei de pensionare, pana la 70 de ani. Decizia CMR nu afecteaza insa situatia actuala a medicilor, fiindca, asa cum explica 360medical.ro, decizia abrogata de colegiu nu mai era necesara, legislatia fiind modificata in 2019 si 2021 pentru a putea permite, in anumite situatii, continuarea activitatii medicale. In 2008, CMR decisese ca medicii se pensioneaza la varsta de 65 de ani, insa anumite categorii de medici pot continua… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

