Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii, explica in detaliu care sunt procedurile pentru obținerea unei astfel de pensii, iar doi romani cu experiența in domeniu aduc sfaturi utile. Ce este pensia comunitara? Spre deosebire de pensia naționala, cea comunitara ia in considerare și timpul lucrat in alt stat al Uniunii Europene. Se aplica in acele cazuri in care pensia naționala nu poate fi stabilita pentru ca stagiul de cotizare e mai mic decat minimul cerut de lege. „Persoanele primesc pensie proporțional cu perioada in care au lucrat in fiecare țara, practic se face o totalizare…