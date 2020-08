Stiri pe aceeasi tema

- Procedurile privind organizarea inceperii noului an scolar vor fi finalizate in maximum 10 zile, a anunțat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. De asemenea, Guvernul vrea sa stabileasca un cadru in care profesorii sa-și imbunatațeasca performanța in lectiile online iar fiecare școala va trebui sa aiba…

- Premierul Ludovic Orban a facut azi o serie de precizari legat de cum se va desfasura scoala in conditiile actualei epidemii de coronavirus.In contextul deschiderii scolilor de la data de 14 septembrie, prim ministrul a precizat ca, in cazul in care se despiteaza cazuri de Covid in anumite unitati de…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca scenariile bazate pe culori, pentru inceperea școlii, reprezinta norme acceptate la nivel internațional și va fi un model aplicat de mai multe țari.”Aceste analize vor fi foarte detaliate, se vor face permanent. Important este faptul ca aceste analize…

- Ziarul Unirea Masca obligatorie pentru invațatori și educatoare, parinții nu vor mai avea voie in curtea școlii: Scenariul propus de Ministerul Educației, pentru școala din toamna Purtarea maștii reprezinta o alta noutate. Daca la gradinița și pentru elevii de cliclul primar nu este obligatorie, la…

- Sau cursuri online din toamna Condiții igienico-sanitare optime, masuri de distanțare sociala in clase, prin suplimentarea spațiilor in care au loc cursurile școlare, asigurarea transportului spre școala pentru toți copiii in condiții de siguranța sanitara și mai ales alocarea de fonduri necesare pentru…

- Parinții cu copii preșcolari și la nivelul de invațamant primar sunt cei mai afectați de mutarea școlii in mediul online, releva studiul realizat la nivel național de catre programul SuperTeach. Pe de alta parte, parinții copiilor aflați in clasele V-VII au inregistrat cele mai ridicate scoruri in ceea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni legea care prevede ca parintii isi pot lua zile libere pentru supravegherea copiilor si in perioada imediat urmatoare, pana la incheierea anului scolar, anunța Administrația Prezidențiala.