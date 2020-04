Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca, de saptamana viitoare, Romania va incepe sa produca peste 2 milioane de doze de Plaquenil, un medicament impotriva malariei care are potențial de a trata și pacienții cu coronavirus. „In acest moment urmeaza sa producem peste 2 milioane de doze de Plaquenil…

- Localitatile din Romania vor putea inlocui corpurile de iluminat cu consum ridicat de energie electrica cu cele bazate pe tehnologia LED, prin intermediul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public, al carui buget…

- Romania acceseaza 400 milioane de euro de la Banca Mondiala, pentru combaterea crizei economice generate de pandemia de COVID-19 Guvernul Romaniei a accesat linia de asistența financiara preaprobata in valoare de 400 milioane de euro acordata de Banca Mondiala, pentru a contribui la prevenirea raspandirii…

- Ziarul Unirea Incepe testarea in masa in Romania: Primele 200.000 de kituri COVID-19 din Coreea ajung in țara Incepe testarea in masa, iar astazi sunt așteptate sa ajunga in țara primele 200.000 de kituri COVID-19 din Coreea. In total, Romania va da 30 de milioane de euro, ”sub prețul pieței”. Pentru…

- Polaris Medical, cel mai mare spital privat de recuperare din Romania realizat cu o investitie de 10 milioane de euro, a fost preluat de Consiliul Judetean Cluj pentru a trata aici pacientii infectati cu COVID-19.

- Comisia Europeana va directiona catre Romania peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor COVID-19, se arata intr-un document publicat pe pagina de Facebook a reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Potrivit acestui document, Romania va primi 483 de milioane de euro de la Comisia Europeana,…

- Anunț de ultima ora. Comisia Europeana susține Romania in lupta cu coronavirusul.Citește și: Medicul Streinu - Cercel anunța ca in Romania incepe testarea in masa pentru coronavirusPentru combaterea efectelor COVID-19, Comisia Europeana va direcționa catre Romania peste 1 miliard de euro, astfel:483de…

- Dupa intrarea Romaniei in scenariul trei, la nivelul județului Alba au fost luate o serie de masuri. – La aceasta ora toate spitalele din județ au adoptat/prelucrat protocoalele speciale in lupta contra COVID19, bazate pe legislația și instrucțiunile primite de la MS/DSU – Pana maine 15.03.2020 toate…