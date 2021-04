Cum pot obține elevii burse școlare anul acesta. Anunțul Ministerului Educației Fondurile alocate din bugetul de stat pentru bursele din acest an se ridica la 536 de milioane de lei, ”dublul sumei totale acordate anul trecut de catre autoritatile publice locale pentru plata burselor scolare”, se arata in comunicatul Ministerului. ”Mai mult, prin HG 1.064/2020, Guvernul Romaniei a stabilit cuantumul minim al burselor la valoarea de 100 de lei (aprobat si asigurat din bugetul de stat), cuantum care poate fi majorat de autoritatile locale din bugetele proprii. Avand in vedere ca administratiile judetene ale finantelor publice au initiat deja procesul de repartizare a acestor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui comunicat transmis de biroul de presa al Ministerului Educatiei, incepand cu acest an, elevii beneficiaza de burse platite din bugetul de stat. In acest sens, prin Legea Bugetului de Stat, au fost alocate 536 milioane de lei, dublul sumei totale acordate anul trecut de catre autoritatile…

- Au fost publicate, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 186/24.02.2021, Normele metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școala dupa școala”, pentru elevii pana la clasa a VIII-a, inclusiv, aprobate prin Ordinul ministrului educației, nr. 3300/19.02.2021. ”Programul vine…

- Consilierii judeteni au aprobat, in cadrul sedintei ordinare de joi, cresterea valorii burselor acordate elevilor din cele patru unitati scolare aflate in subordinea institutiei. Astfel, bursele de merit cresc de la 300 la 650 de lei, iar bursele de studiu si bursele de ajutor social se majoreaza de…

- Un sfert din numarul total al taberelor scolare si centrelor de agrement din tara aflate in administrarea Autoritatii Nationale de Tineret si Sport (ANTS) vor fi transferate in acest an in subordinea autoritatilor locale. Asa suna un proiect privind...

- Peste 5.300 de amenzi, in valoare de de peste 900.000 de lei, au fost acordate vineri pentru nerespectarea masurilor anti-COVID. Autoritatile anunta ca echipele mixte de control au participat la 1.530 acțiuni punctuale și au raspuns la 2.681 apeluri de la numarul de urgenta 112. Au fost verificați peste…

- Administrația locala din Alba Iulia propune modificarea criteriilor de acordare a burselor de merit și a celor de studiu pentru elevii de gimnaziu și de liceu din municipiu, in semestrul al II-lea al anului școlar 2020 – 2021. Cuantumul burselor de merit ar urma sa fie majorat, de la 125 la 150 de lei/elev/luna.…

- Ludovic Orban a anuntat ca, in urma discutiilor in sedinta coalitiei de guvernare de luni, sa fie pentru prima oara stabilit un prag minim al burselor pentru elevi care trebuie acordate de catre consiliile locale, iar acesta este de 100 de lei. „Existau diferite decizii de consilii locale care dadeau…

- . Consiliul Local al municipiului Carei a majorat cuantumul burselor aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din invațamantul preuniversitar de stat. Cuantumul lunar al burselor școlare: 1. Bursa de ajutor social – 100 lei; 2. Bursa de studiu – 110 lei; 3. Bursa de merit – 120 lei; 4. Bursa de…