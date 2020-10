Stiri pe aceeasi tema

- ”Groupama Asigurari, unul dintre liderii pietei de asigurari din Romania, a lansat asigurarea pentru calatorii in Romania, un produs gandit sa raspunda nevoilor actuale ale romanilor in ceea ce priveste vacantele. Conform datelor companiei, acestia sunt mai interesati in prezent de calatorii interne,…

- Videoconferinta va fi putea fi urmarita pe , pe pagina de si va fi transmisa live de televiziunea Profit.ro TV. Agricultura Romaniei a fost, in ultimii ani, un motor de crestere economica, insa stadiul de dezvoltare generala si business-ul in domeniu nu sunt la nivelul celor din statele dezvoltate.…

- Marți, 15 septembrie, este ultima zi in care fermierii mai pot depune doar cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru culturile infiintate in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, a anuntat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Formularul cererii de solicitare…

- APIA reaminteste ca se primesc cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru culturile infiintate in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, pana la data de 15 septembrie 2020.Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA reaminteste ca cererile de solicitare a ajutorului de…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand din 03 septembrie 2020, se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, intr-un interval de 10 zil ...

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de maine, 03 septembrie 2020, se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au inființat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, intr-un interval de 10 zile…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand din data de 3 septembrie 2020, fermierii care au infiintat culturi in toamna anului 2019 si au fost afectati de seceta pedologica pot solicita ajutor de stat, intr-un interval de 10 zile lucratoare.

- Ordonanta de urgenta privind despagubirile acordate fermierilor afectati de seceta a plecat la Ministerul Finantelor, iar fermierii se pot inscrie la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) cu cererile de plata in zece zile de la publicarea Ordonantei, a afirmat astazi ministrul Agriculturii,…