„Fiecare factura trebuie sa aiba trecuta data scadenta la care clientul este obligat sa achite aceasta factura. In plus, de aceasta data, e bine de știut ca in urmatoarele 15 zile dupa data scadenței, in continuare nu se calculeaza penalitați in niciun caz. De-abia de la a 16-a zi dupa aceasta scadența, furnizorul, in cazul in care nu primește banii, va calcula penalitați și va emite un preaviz", a explicat Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte Autoritații Naționale de Reglementare in Energie, miercuri, la Antena 3 CNN.Plata esalonata a facturilor se poate face numai la cerere.„Doar la cerere. Deci,…