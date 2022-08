Cum pot fi învinși algoritmii aplicațiilor de dating pentru a cunoaște dragostea adevărată pe internet. 3 povești de succes La un simplu search pe Google poți gasi mii de articole despre aplicații de dating, cum ar fi Tinder sau Bumble. Majoritatea vor sa arate cat de rele sunt acestea și cum „trivializeaza dragostea”. Exista totuși și „povești de succes”? Cu ajutorul a trei cupluri, care s-au cunoscut prin intermediul unor astfel de aplicații, și a unei psihoterapeute specializata in relații incercam sa raspundem la aceasta intrebare. Abia terminasem liceul și eram deja activa pe aplicațiile de dating. Dupa un an invațasem la ce sa fiu atenta: cum iți dai seama daca cineva minte in bio, cum gasești contul de Instagram… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

