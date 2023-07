Cum pot face românii bani de pe urma locuințelor: De ce acte au nevoie și cât se câștigă Cum pot face romanii bani de pe urma locuințelor: De ce acte au nevoie și cat se caștiga Romanii pot scoate bani frumosi de pe urma caselor pe care le au, mai ales ca in ultimul timp fenomenul inchirierii locuințelor in regim hotelier a luat amploare si la noi. Tot mai mulți romani care sunt proprietari prefera sa recurga la aceasta solutie, pentru ca ies bani frumosi. In felul acesta, ies in caștig turiștii […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

- Zeci de anunțuri cu locuințe inchiriate in regim hotelier sunt postate zilnic pe platformele de profil. Unele nu sunt insa inchiriate legal. Cu toate acestea, proprietarii fac bani frumoși prin aceasta metoda.

