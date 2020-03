Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anul 2020, sub sloganul: “APIA: DIN NOU LA DRUM ALATURI DE FERMIERII ROMANI! Depune Cererea Unica de Plata in perioada 2 Martie – 15 Mai 2020!”…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat, la data de 12 februarie a.c., Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata – 2020, sub sloganul: “APIA: Din nou la drum, alaturi de fermierii romani!” Cererile Unice de Plata se depun la Centrele judetene/locale…

- In judetul Maramures sunt peste 400 de fermieri autorizati care produc bunuri alimentare pe care le valorifica la piata. Unele dintre acestea ajung in bucatariile unor restaurante, pensiuni si cantine. Producatorii agricoli autorizati vor putea sa-si comercializeze bunurile agroalimentare si cele de…

- AFIR a autorizat și a efectuat plați catre fermieri, antreprenori și autoritați publice in luna ianuarie 2020 in valoare totala de 56,2 milioane de euro, din care 48,07 milioane de euro reprezinta contribuția Uniunii Europene, restul fiind asigurat din bugetul național, potrivit unui comunicat. Cea…

- Fermierii pot depune Cererile Unice de Plata pentru 2020 la centrele judetene/locale APIA si cel al Municipiului Bucuresti, in perioada 2 martie - 15 mai 2020, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) care a lansat, miercuri, campania de informare in acest. …

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a autorizat si a efectuat, in ianuarie 2020, plati catre fermieri, antreprenori si autoritati publice in valoare totala de 56,2 milioane de euro, din care 48,07 milioane de euro reprezinta contributia Uniunii Europene, restul fiind asigurat din bugetul…

- Platforma Commoditrader, un fintech danez, a semnat un parteneriat cu Asociatia Producatorilor de Porumb din România, formata din 500 de fermieri, pentru listarea si comercializarea produselor agricole, online, gratuit. Platforma Commoditrader, un fintech danez înfiintat…

- Lipsa zapezii din iarna si temperaturile ridicate pentru acest anotimp au avut un impact negativ asupra culturilor de cereale si oleaginoase insamantate in toamna anului 2019, astfel ca in unele zone ale tarii graul tinde sa se usuce.Fermierii spun ca este criza severa de apa, scrie Ziarul Financiar.Rapita…