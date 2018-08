Cum pot deveni teleormănenii părinți de profesie? Cum pot deveni teleormanenii parinți de profesie? in Social / on 21/08/2018 at 12:10 / Asistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata in conditiile legii, care asigura, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, cresterea, ingrijirea si educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament.

Teleormanenii interesați sa devina parinți de profesie pot face acest lucru numai daca indeplinesc urmatoarele conditii: au capacitate deplina de exercitiu; comportamentul lor in societate, starea sanatatii si profilul lor psihologic, prezinta… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

