Cum pot călătorii nemulţumiţi să reclame personalul şi condiţiile oferite de Publitrans 2000 SA S.C. Publitrans 2000 S.A. deține un parc auto alcatuit din 70 de autobuze, an de fabricație 2015, cu norma de poluare Euro 6, dotate cu instalatie de climatizare și camere de supraveghere video si 15 autobuze fabricate in anul 2003, respectiv 2005, cu norma de poluare Euro 3, fara instalatie de supraveghere video si climatizare. Rezulta o vechime medie a parcului auto de 5 ani, fiind printre putinii operatori cu un parc atat de nou. Se are in vedere continuarea programului de modernizare a serviciului de transport public local prin inlocuirea celor 15 autobuze vechi, modernizarea statiilor de… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

