Cum poate profilul tau de LinkedIn sa lucreze pentru un job mai bine platit?

Stiri pe aceeasi tema

- BMW isi anunta rolul de partener auto exclusiv la nivel mondial pentru urmatoarea productie a Paramount si Skydance. Un nou film al legendarei francize Mission: Impossible - Fallout va fi lansat in cinematografe pe data de 27 iulie 2018.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a afirmat sambata ca prezenta oamenilor la mitingul PSD-ALDE din Piata Victoriei "demasca un sistem obisnuit sa lucreze cu manipulare, cu catuse si cu violenta". "Prezenta voastra aici demasca un sistem care este obisnuit sa lucreze cu manipulare, cu catuse, cu…

- In minivacanța de 1 Mai, peste 1.000 de politisti au actionat, pe raza județului Timiș, in scopul asigurarii ordinii si linistii publice. In ultimele cinci zile, aceștia au aplicat 1.516 ... The post De 1 Mai, unii s-au distrat, alții au platit appeared first on Renasterea banateana .

- Prezenta pe tabloul principal de la Rabat din postura de lucky loser, Alexandra Dulgheru a avut parte de o partida dramatica impotriva jucatoarei Timea Babos (41 WTA și cap de serie numarul 4), victoria sportivei noastre venind dupa un meci meci maraton de trei ore și dupa ce a salvat doua mingi de…

- Atasatii comerciali trebuie sa lucreze mult mai aplicat pentru promovarea produselor romanesti, a declarat vineri premierul Viorica Dancila. Prezenta la Parlament la evenimentul "Wine & Street Food Forum", prim-ministrul a adaugat ca, in ceea ce priveste vinurile ca branduri ale Romaniei, anul acesta…

- Este anunțul facut de președintele Consiliului Județean, Marian Mina, care noteaza, pe pagina sa de facebook: ”Zi importanta pentru administratia din Giurgiu, joi, 19 aprilie! Vor veni intr-o vizita de lucru vicepremierul Paul Stanescu, ministrul de Interne, Carmen Dan, si secretarul de stat in Ministerul…

- E probabil evident pentru toata lumea ca LinkedIn reprezinta mai mult decat o platforma de networking pentru zona de business, functionand adesea ca o baza de date pentru angajatori, atat pentru procese de recrutare active, cat si pentru comunicarea cu candidati pasivi cu profile interesante.

- Conform celor mai recente studii și statistici, anul 2017 a adus o creștere remarcabila în ceea ce privește importanța dispozitivelor mobile în viața de zi cu zi. Specialiștii Selectivv Mobile House au alcatuit o lista de statistici și trenduri de care oamenii de marketing ar trebui…