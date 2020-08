Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național al Elevilor și sindicatele din educație au transmis o scrisoare comuna catre Guvernul Romaniei, Asociația Municipiilor din Romania, Asociația Orașelor din Romania, Asociația Comunelor din Romania, Consiliul National al Rectorilor și Comunitatile academice din universitatile romanesti,…

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca nu a fost in concediu in aceasta vara. El a spus ca soția sa, Carmen, va merge la școala și va profesa, pastrand normele de siguranța. "Concediu n-am avut, n-am fost in locații publice și cum ne intalnim noi, știți foarte bnie, cu distanța, cu masca, dar…

- Grupul de lucru constituit din reprezentanții Primariei Brașov, directorul DSP Brașov, Andrea Neculau, inspectorul școlar general al județului Brașov Ovidiu Tripșa, șeful UPU-SMURD Brașov, Cristina Vecerdi, consultant in cadrul grupului de lucru și șeful SVSU Brașov Emil Pușcașu, a discutat astazi…

- ”Este bine ca elevii sa revina la școala (evident cu condiția sa nu avem o explozie a pandemiei pana atunci sau ulterior), dar ... The post Virgil Musta: ”Eu consider ca este bine ca elevii sa revina la școala” / Care sunt masurile ce trebuie asumate și respectate, potrivit expertului appeared first…

- Pandemia schimba regulile pentru alegerile locale din 27 septembrie. Autoritatile au pus la cale un plan prin care, alegatorii sa respecte toate masurile de siguranta sanitara, intr-un spatiu inchis. Toate aceste masuri pentru a evita pe cat posibil cresterea numarului de infectari. In sectiile de votare…

- Masurile de siguranta sanitara ce vor trebui respectate la vot, pe 27 septembrie. Pandemia schimba regulile pentru alegerile locale din 27 septembrie. Autoritatile au pus la cale un plan prin care, alegatorii sa respecte toate masurile de siguranta sanitara, intr-un spatiu inchis. Toate aceste masuri…

- Programul national "Cornul si laptele", suspendat temporar din cauza pandemiei de COVID-19, ar putea avea de suferit si in urmatorul an scolar daca luam in calcul ultimele declaratii ale ministrului Educatiei. Atat Monica Anisie, cat si premierul Ludovic orban spuneau ca in cel mai bun scenariu in…

- PSD cere Guvernului PNL sa faca "tot posibilul" ca anul scolar sa inceapa in siguranta, subliniind ca educatia online este "imposibila" in multe zone. "Copiii trebuie sa mearga la scoala, iar Guvernul PNL trebuie sa faca tot posibilul ca anul scolar sa inceapa in siguranta! Incetati sa mai tratati educatia…