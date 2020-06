Stiri pe aceeasi tema

- Bebe Cotimanis este in culmea fericirii de cand și-a gasit liniștea in spatele frumoasei colege sale de breasla Iulia Dumitru. Cei doi nu-și mai ascund relația de mai mult timp, iar acum au dat din casa și au scos la iveala detalii uimitoare din relația lor.

- In decursul dezvoltarii civilizației sintetice (prin radio, tv, internet și telefon), unde imitarea altor culturi a devenit o activitate des intalnita, omul nu și-a mai gasit liniștea. A primit mai mult decat putea duce: a vazut la alte persoane ce el nu avea sau facea, iar daca o tradiție facea intr-un…

- Horoscopul lunii iunie 2020 vine cu probleme in dragoste pentru unele zodii, care vor avea o vara agitata pe plan sentimental. La extrema cealalta, nativii de Foc, precum Berbecii sau Leii, se vor bucura de bani caștigați ușor și de beneficii financiare nesperate.

- Au trecut patru luni de la destramarea unuia dintre cele mai urmarite cupluri din showbiz: Andreea Balan și George Burcea . Deși timpul s-a scurs foarte incet din cauza pandemiei și a autoizolarii, Andreea susține ca momentan nu iși cauta un alt suflet pereche, și este convinsa ca la momentul potrivit…

- Sorin Carțu, președintele celor de la CS Universitatea Craiova, e adeptul teoriei conspirației in cazul pandemiei de COVID-19. Organizația Mondiala a Sanatații a respins in mai multe randuri orice ipoteza care sugera ca virusul ar fi pornit dintr-un laborator din Wuhan. Sorin Carțu iși susține in continuare…

- Anul acesta se implinesc 35 de ani de la premiera filmului „Declaratie de dragoste“, una dintre peliculele romanesti de mare succes. Actorul Adrian Paduraru si-a marturisit regretul de a nu fi acceptat sa joace intr-o continuare a filmului si a vorbit despre experienta de a lucra intr-un teatru de provincie.

- Ce s-a intamplat in Asia Express, sezonul 3, ediția 27. S-a plans serios! Concurenții au primit mesaje emoționante de acasa, de la familie și prieteni. Alții au facut sau au primit declarații de dragoste, dupa ce au luptat in probe istovitoare! Alex Abagiu și Radu Vladuț s-au certat din cale-afara!

- Depresia este una dintre cele mai raspandite boli ale mileniului trei, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii estimeaza ca aproximativ 264 de milioane de persoane de toate varstele sunt afectati. Cu toate acestea, foarte putini vorbesc despre faptul ca tot mai multi copiii si adolescenti sufera de depresie.