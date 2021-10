Cum poate fi redus riscul de cancer prin renunțarea la fumatul clasic Cancerul reprezinta una dintre principalele cauze ale mortalitatii la nivel global. In lume, potrivit statisticilor, mai mult de 7 milioane de decese sunt rezultatul direct al consumului de tigari clasice, in timp ce 1,2 milioane sunt rezultatul fumatului pasiv. Pentru a reduce cat mai mult riscul, la nivel european a fost adoptat Planul de Combatere a Cancerului prin care oficialii isi doresc sa previna imbolnavirile. Una dintre modalitatile prin care cazurile de cancer pot scadea la nivelul Uniunii Europene este descurajarea fumatului. Prioritați-cheie ale PPE in combaterea cancerului “Ca parte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O’Reilly a declarat: „Reducerea riscului la care sunt supusi consumatorii produselor din tutun (Tobacco Harm Reduction – THR, n.r.) este una dintre cele mai importante politici de sanatate publica din prezent. Poate oferi un real efect cuantificabil privind sanatatea, prin faptul ca permite fumatorilor…

- DNA a anunțat marți ca a fost inregistrat un dosar penal privind modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de la declanșarea pandemiei și pana in prezent. DNA nu menționeaza nimic concret, precizand doar ca urmarirea penala se desfașoara cu privire la fapta (“in rem”), respectiv…

- Comisia administrație publica a aprobat, in cadrul ședinței de astazi, Planul de activitate pentru perioada sesiunii de toamna a Parlamentului. Documentul stabilește o agenda a activitaților care se propun a fi realizate pina la finele anului 2021 și se refera la activitatea legislativa a comisiei,…

- Unul dintre cele mai nocive vicii ale secolului XXI reprezinta fumatul. Anual aproape 8 milioane de oameni din toata lumea mor din cauza fumatului. Instituții recunoscute internațional au stabilit ca, deși consumul de nicotina genereaza dependența și nu este lipsit de riscuri, nicotina in sine nu este…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a subliniat sâmbata, în timpul unei vizite la baza aeriana militara din Torrejón de Ardoz (Madrid), ca nu exista discutii politice cu talibanii, nici recunoasterea lor, ci doar contacte operationale, potrivit El Pais și news.ro.…

- Ministrul Mediului critica strategia UE privind gospodarirea padurilor Tánczos Barna. Foto: www.facebook.com/TanczosBarna. România se numara printre cele 11 țari europene care contesta strategia Bruxelles-ului privind gospodarirea padurilor. Ministrul mediului, Tánczos…

- ECDC a anunțat ca, pana la sfarșitul lunii august, varianta Delta va reprezenta 90% din totalul tulpinilor SARS-CoV-2 care circula in prezent pe teritoriul Uniunii Europene. Și de aceea este foarte important ca programele de vaccinare sa fie accelerate cat mai curand, menționeaza ECDC intr-un comunicat.Potrivit…

- El a participat, la Palatul Cotroceni, la evenimentul de lansare oficiala a dezbaterii nationale privind viitorul Europei, in cadrul caruia a subliniat importanta exprimarii opiniilor cetatenilor statelor UE privind modul in care isi doresc sa evolueze acest proiect."Suntem cu totii sub impactul unei…