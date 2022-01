Stiri pe aceeasi tema

- 10 școli din Timișoara vor putea primi pana la 200.000 de euro pentru reducerea abandonului școlar. 2.500 de școli din cele 3.235 de unitați de invațamant primar și gimnazial cu risc mare de abandon școlar din țara vor putea primi grant-uri de pana la 200.000 de euro...

- Scoala Profesionala „Gheorghe Sincai" din comuna Raciu, ajunsa in al treilea an de functionare, a reusit sa salveze de la abandon scolar cativa zeci de elevi si sa asigure resursa umana pentru fermele din zona, oferind pregatire in profilul mecanic agricol si cultura plantelor. „Scoala profesionala…

- Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct in unitațile de invațamant preuniversitar de stat, din județul Cluj este in procedura de finalizare, anunța IȘJ Cluj.

- Fiecare beneficiar al bursei va primi 250 lei/luna pe intreaga durata a cursurilor, inclusiv pe durata pregatirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diploma și pe perioada practicii in producție, cu condiția respectarii tuturor condițiilor prevazute de lege.Conform reglementarilor in vigoare,…

- Vineri se decide revenirea la scoala, elevii din gimnaziu vor avea doar doua teze, iar la liceu, numarul de teze s-a redus de la patru la trei The post Vineri se decide revenirea la scoala, elevii din gimnaziu vor avea doar doua teze, iar la liceu, numarul de teze s-a redus de la patru la trei first…

- Ministriul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, luni, ca școala va incepe in 8 noiembrie, iar numarul de teze semestriale pentru elevii de clasa a opta și cei de liceu a fost redus. Ministriul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat, luni, ca școala va incepe in 8 noiembrie 2021, și ca ministerul Educației…

- Tribunalul Bucuresti a pronuntat recent o prima sentinta intr-un proces in care s-au judecat Geanina Staicu-Avram (Jamila) si Laura Laurentiu, doua dintre cele mai renumite gospodine de pe Youtube, anunța „Adevarul”. Jamila are peste 1,5 milioane de urmaritori pe Youtube, iar Laura Laurentiu aproape…

- Rezultatele concursului pentru posturile de conducere din școli au fost publicate. Eventualele contestații se depun la sediul INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA, in perioada 15.10.2021 – 17.10.2021 (in termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor). 117 candidați au fost declarați admiși,…