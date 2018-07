Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi l-a criticat din nou pe Gigi Becali: ”Duce echipa spre faliment!”. Mirel Radoi nu-l iarta pe nașul Gigi Becali și, de cate ori are ocazia, il „ințeapa” . Mirel Radoi este acum director sportiv al naționalei de tineret a Romaniei, calitate in care a vorbit despre stagnea lui Florinel Coman.…

- Gigi Becali a anuntat ca nu exista o clauza pentru demiterea lui Nicolae Dica si ca acesta va primi salariul pana la final in cazul unui astfel de scenariu. Gigi Becali l-a turnat pe Mihai Stoica. Probleme cu legea pentru managerul sportiv de la FCSB "Am facut un contract normal si,…

- Gigi Becali s-a reorientat rapid, dupa ce Nicolae Dica a decis sa nu se mai bazeze pe Denis Alibec in sezonul viitor. Latifundiarul din Pipera a anuntat ca doreste sa-l repatrieze pe Raul Rusescu. Pentru a-l convinge pe atacantul in varsta de 29 de ani sa se intoarca la FCSB, „Razboinicul Luminii”a…

- ”Am stat si m-am gandit: vreau unul care se pricepe, dar e jigodie sau unul care nu prea se pricepe, dar e baiat bun? Am preferat a doua varianta. Stiti cum m-a impresionat pe mine Dica? Ca sa vedeti ce fel de om este. Sumudica il jignea si el ii vorbea cu dumneavoastra. O sa ziceti ca am luat-o…

- Gigi Becali a dezvaluit in direct la Digi Sport ca suma de 200.000 de euro i-ar fi asigurat titlul in acest sezon. Finantațorul roș-albaștrilor nu a vrut insa sa ofere ale amanunte. Daca voiam sa nu respect regula ma costa 200.000 si eram campioni acum, insa ma pedepsea Dumnezeu si nu ajungeam…

- Gigi Becali a vorbit dupa victoria CFR-ului de pe terenul Astrei, scor 2-0. Patronul roș-albaștrilor a anunțat ca Alibec va fi dat afara de la FCSB in aceasta vara, in schimb, Nicolae Dica ar putea continua chiar daca va rata titlul. "Speram intr-o minune. Noi spuneți ca Astra n-a avut atitudine. CFR…

- Gigi Becali, dezvaluire incredibila: ”Am caștigat campionatul din pușcarie! Vorbeam ce trebuie sa se faca”. Gigi Becali a dezvaluit la Digi Sport ca și in perioada in care se afla in pușcarie a comandat schimbarilșe in meciurile pe care echipa sa, FCSB, le disputa in Liga 1. In sezonul 2014-2015 la…

- Vineri, 4 mai, ar putea fi o zi semnificativa in scandalul FCSB - CSA Steaua. Se va juca recursul in procesul marcii "Steaua Bucuresti", pierdut de clubul lui Gigi Becali in fata lui Florin Talpan, juristul Armatei. Gigi Becali, anunt de ULTIMA ORA legat de PALMARES. Lovitura DE TEATRU…