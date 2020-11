Stiri pe aceeasi tema

- Printre acestea se numara situatiile in care identificarea rapida a persoanelor infectate sprijina gestionarea focarelor epidemice si monitorizarea periodica a grupurilor cu risc mare, cum ar fi personalul medical sau cel din centrele de ingrijire a persoanelor in varsta. Statele membre sunt incurajate…

- Comisia Europeana a adoptat, miercuri, o recomandare pentru utilizarea testelor rapide antigen la diagnosticarea Covid-19. Aceasta cuprinde un ghid despre cum sa fie selectate testele rapide antigen, cand sunt adecvate și cine sa le efectueze. Recomandarea mai solicita și validarea și recunoașterea…

- Ziarul Unirea Raed Arafat: ,,Am reușit sa cumparam primele 40 de mii de teste rapide pe baza de antigen. Vor fi folosite la cazurile simptomatice” Secretarul de stat Raed Arafat, a declarat duminica seara, ca Romania a achiziționat 40 de mii de teste rapide pe baza de antigen, care vor fi distribuite…

- Guvernul slovac a aprobat planurile de implicare a pana la 8.000 de membri ai fortelor armate pentru a sprijini operatiunea de testare in masa a populatiei la infectia cu noul coronavirus, transmite Reuters. Slovacia, tara cu 5,5 milioane de locuitori, vrea sa testeze toate persoanele cu varsta de peste…

- Testele cu antigen, rapide si ieftine, care pot fi administrate de personal non-medical, ar urma sa fie disponibile in urmatoarele saptamani si ar trebui sa fie distribuite potrivit unor standarde convenite la nivel global, afirmat seful Asociatiei Internationale a Transporturilor Aeriene (IATA), Alexandre…