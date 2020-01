Ioan Ciobota, jurnalist la un post de radio crestin din Timisoara, a inregistrat audio toata Biblia. Lucrand la acest proiect doar in timpul liber, timisoreanul a reusit sa inregistreze audio toata Biblia in aproximativ patru ani si jumatate. In final, a rezultat o inregistrare de 90 de ore in care sunt cuprinse toate cartile Bibliei.