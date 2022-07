Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo isi doreste sa plece de la Manchester United, la doar un an de la sosirea sa pe „Old Trafford“ si asta pentru ca „diavolii“ nu au prins Liga Campionilor. Si lusitanul nu duce lipsa de oferte, chiar daca are 37 de ani! In afara interesului prezentat de catre PSG, CR7 a primit o superoferta…

- Cristiano Ronaldo, care isi doreste sa plece de la Manchester United, la doar un an de la sosirea sa pe Old Trafford, a primit o superoferta din partea unui club din Arabia Saudita, dispus sa plateasca 300 milioane de euro a-si asigura serviciile starului portughez, informeaza mass-media iberica,…

- Cristiano Ronaldo a incasat o suma cu șase cifre cu cateva zile inainte sa amenințe cu transferul. El n-a plecat cu Manchester United nici in turneul din Thailanda din motive familiale. Pe zi ce trece se inmulțesc semnele ca Ronaldo va pleca de la Manchester United. Trebuia sa se prezinte de lunea trecuta…

- Conform cotidianului englez Daily Mail, Cristiano Ronaldo vrea sa parasesca echipa Manchester United daca va primi o oferta mai buna de la o echipa europeana puternica Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cristiano Ronaldo a vorbit recent despre viitorul sau la Manchester United dupa venirea noului antrenor Erik ten Hag. Deși s-a aratat inca fericit pe Old Trafford, atacantul portughez susține ca lucrurile trebuie sa se schimbe sub comanda tehnicianului olandez.

- Manchester United va suferi schimbari majore dupa un nou sezon dezamagitor, dar fostul mijlocaș David Beckham spera ca Cristiano Ronaldo sa ramana cel puțin inca un an.Dupa ce a fost invinsa cu 4-0 de Brighton & Hove Albion in weekend, United nu poate ter

- Fanii echipei engleze de fotbal Liverpool au anuntat, la meciul de marti cu Manchester United, un minut de aplauze in semn de solidaritate cu Cristiano Ronaldo, indoliat de decesul unuia din cei doi nou-nascuti ai sai, informeaza RMC Sport. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a decis meciul Manchester United - Norwich, scor 3-2, depașind cota de 20 de goluri stagionale și reușind al doilea hattrick in acest campionat. Are 60 marcate in intreaga cariera, alt record istoric. Ronaldo nu mai inscrie la fel de des la 37 de ani, insa cand o face da…