- Consumul de broccoli sau de varza ar permite limitarea severitatii alergiilor cutanate, potrivit unui studiu prezentat marti de INSERM (Institutul National pentru Sanatate si Cercetari Medicale din Franta), care subliniaza importanta unei alimentatii echilibrate pentru pacientii care sufera de aceste…

- Resursele de energie electrica au crescut, in Romania, cu 3,3% in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2022, in timp ce consumul populatiei a scazut cu 18,2%, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit statisticii oficiale, in…

- Consumul de vin in Franta a scazut usor in 2022 pe fondul cresterii preturilor, potrivit postului de televiziune BFMTV, citand date oferite de compania de cercetare de piata NielsenIQ, relateaza dpa. Cu toate acestea, francezii erau dispusi sa cheltuiasca putin mai mult pentru achizitionarea de vin,…

- Impusa in plina criza sanitara, obligatia de vaccinare impotriva Covid-19 va fi ridicata pentru ingrijitori si alte cadre medicale in Franta, unde guvernul a promis joi sa urmeze recomandarea in aceasta directie a Inaltei Autoritati de Sanatate (HAS), relateaza AFP.Franta se pregateste astfel sa…

- Ponderea francezilor afectati de obezitate a continuat sa creasca in ultimii ani, cu o crestere semnificativa inregistrata in randul celor mai tineri adulti, potrivit cercetatorilor care au realizat un studiu de referinta in legatura cu acest subiect, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Obezitatea…