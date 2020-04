Cum plătim amenzile în perioada situației de urgență Prin OUG 34/2020 a crescut cuantumul amenzilor. Persoanelor fizice le pot fi aplicate amenzi intre 2.000 și 20.000 de lei. Pentru firme, amenzile merg pana la 70.000 de lei. De asemenea, pana la 6 aprilie se considera ca amenda era achitata integral, daca cel amendat platea in 15 zile jumatate din minimul amenzii prevazute de lege pentru acea contraventie (nu din amenda efectiv primita). Adica 50 lei, respectiv minimul amenzii prevazut de lege, care era de 100 lei. Dupa acea data, persoana poate achita in termen de 15 zile jumatate din cuantumul amenzii aplicate efectiv (nu va mai plati 50 de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

