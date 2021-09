Cum plătești online factura la Enel Plațile online sunt simple și te scutesc și de un drum la sediul Enel și nu numai. Afla chiar acum cum platești online, simplu factura de la Enel. Cum platești online factura la Enel Tot ce trebuie sa faci este sa intri pe enel.ro , la secțiunea plați, adica AICI și sa urmezi toți pașii de autentificare. Mai exact, trebuie sa completezi formularul cu informațiile necesare plǎtii: ID factura, cod de plata și adresa de e-mail. Dupa redirecționarea in pagina web cu valoarea facturii curente și/sau totalul de plata, acceseaza butonul Platește. Pentru a achita factura prin intermediul serviciului MyEnel,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

