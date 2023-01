Cardurile de energie urmeaza sa fie fi distribuite romanilor de la 1 februarie, a anuntat ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, Marcel Bolos. Acestea sunt destinate persoanelor vulnerabile, ca un ajutor pentru plata facturilor. Cardurile vor putea fi folosite incepand cu 1 martie. Cardul de energie poate fi folosit și online, de la 1 martie Cardul […] The post Cum platești online factura daca ai card de energie? Iata pașii de urmat first appeared on Ziarul National .