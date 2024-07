Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, a prezentat cele mai recente date referitoare la șantierul Hidrocentralei de la Rastolița, in urma intalnirii de lucru care a avut loc intre reprezentanții ministerelor Mediului, Energiei și conducerea Hidroelectrica. "Colegii noștri, Mircea Fechet, ministrul…

- Ursii care stau pe marginea Transfagarasanului vor fi relocati in Sanctuarul de la Zarnesti, judetul Brasov, anunta, vineri, Prefectura Arges, dupa o sedinta la care a participat si ministrul Mediului, Mircea Fechet. Ministrul a explicat ca, pe langa pericolul pe care il reprezinta pentru turisti, acesti…

- Ursii care stau pe marginea Transfagarasanului vor fi relocati in Sanctuarul de la Zarnesti, judetul Brasov. Potrivit ministrului Mediului, Mircea Fechet, pe langa pericolul pe care il reprezinta pentru turisti, acesti ursi si-au schimbat comportamentul, iar ”cersitul la drum” a devenit principala lor…

- Aflat joi, 20 iunie, la Tulcea intr-o vizita de lucru, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet a susținut ca, in cazul in care exista neconformitați in ceea ce privește porțiunile unde plaja a fost largita, constructorul trebuie sa remedieze neregulile pe banii sai.

- Ministrul Educației Naționale, Ligia Deca, a petrecut Ziua Invațatorului in județul Bacau. Cu aceasta ocazie, a vizitat mai multe școli din zona. Localitatea Manastirea Cașin a fost și ea pe ordinea de zi a ministrului Educatiei, Ligia Deca. Impreuna cu Mircea Fechet , ministrul Mediului, a vizitat…

- In cadrul briefing-ului de la incheierea ședinței de Guvern, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a atras atenția operatorilor economici care nu restituie garanțiile de ambalare. Se pare ca aceștia se pot alege cu amenzi de pana la 50.000 de lei, avand ca scop descurajarea unor astfel…

- Mircea Fechet, actualul ministru al Mediului și președintele PNL Bacau, a anunțat ca va candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bacau. Biroul Politic Național al PNL a validat candidatura ministrului Mediului, Mircea Fechet, la funcția de președinte al Consiliului Județean Bacau.…

- Mircea Fechet, ministrul mediului, a declarat, duminica, la Masa Rotunda de Business și Investiții in Romania, eveniment organizat de publicația britanica The Economist, ca țara noastra pierde anual 1.000 de hectare de teren arabil din cauza deșertificarii din sudul țarii, relateaza Digi24.„Am fost…