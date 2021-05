Stiri pe aceeasi tema

- Ce tradiții sunt in prima zi de Paște, in Romania și ce este interzis sa faci potrivit acestora. De menționat este ca in tradiția ortodoxa, inceputul sarbatorii e marcat odata cu postul de șapte saptamani, iar la Inviere trebuie sa imbraci o haina noua. Tradiții de Paște. Ce nu ai voie sa faci In ziua…

- Loredana Groza a semnat un contract muzical alaturi de 10 dintre cei mai cunoscuti manelisti din Romania si a lansat joi, 22 aprilie, pe Youtube, videoclipul piesei „Fericire”. Florin Salam, Vali Vijelie, Jador si Jean de la Craiova se numara printre artistii pe care Costi Ionita i-a convins sa colaboreze…

- Ruby are o cariera muzicala de succes și traiește de mai mult timp, o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Robert. Cu toate astea, pana acum cei doi nu și-au facut planuri sa devina parinți. Chiar și așa, vedeta crede ca se va descurca in rolul de mama. Ruby a marturisit la Star Matinal ca frațiorul…

- Romica Țociu este in culmea fericirii de cand a devenit bunic pentru a doua oara! Invitat la „Star Matinal”, celebrul concurent de la „Te cunosc de undeva” a facut cateva declarații emoționante despre superba lui nepoțica, dezvaluind și gestul uluitor pe care l-a facut atunci cand a intalnit-o pentru…

- Cristi Dules a povestit la Star Matinal de la Antena Stars despre o posibila plecare din Romania. Manelistul spune ca ia in calcul aceasta varianta și s-a gandit chiar sa deschida și o afacere in strainatate.