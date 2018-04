Stiri pe aceeasi tema

- Marina Almașan petrece Paștele cu familia lui George Cornu. Prezentatoarea de la TVR ne-a marturisit ca de ani buni e primita cu brațele deschise de rudele iubitului ei și ca se simte minunat la țara. Vedeta și milionarul sunt impreuna de cațiva ani “De cațiva ani incoace, Paștele meu inseamna o reintalnire…

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, a declarat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca nunta sa impreuna cu Alina Binder este programata pentru luna septembrie a acestui an si va avea loc in Romania, din dorinta ambilor miri. „Nunta va fi in septembrie, am gasit locatia, dar in curand vom…

- Andreea Mantea a mers in Istanbul pentru a-și face analizele de rutina, iar specialistul in detoxifiere, Cesur Durak, a dus-o pe vedeta la cei mai buni medici din cadrul spitalului. Bruneta a impartașit tututor experiența, deși a marturisit ca i-a fost puțin teama, totul a decurs foarte bine. „De ce…

- Dorian Popa, unul dintre cei mai apreciați artiști de pe scena muzicii romanești, dar și preferatul fetelor, a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, povestea celebrelor vorbe cu care a facut furori in mediul virtual: ”John” și ”Hatz”. (CITEȘTE ȘI: CE ȚINE DORIAN POPA…

- Nicoleta Nuca a facut dezvaluiri, dupa ce s-a spus ca are un nou iubit, mai mult, ar fi insarcinata. Vedeta a vorbit in premiera despre iubitul ei și a mai anunțat de ce si-au tinut relatia la secret. „E foarte bine. Sunt foarte multumita de aceasta relatie, atat o sa spun, chiar sunt foarte multumita.…

- Lora s-a suparat rau, drept dovada ca a postat, pe pagina s-a de socializare, un mesaj dur. Deși este o persoana calma, care nu a fost nici implicate in scandaluri, Lora a fost, totuși, deranjata de ceva. Prietenii ei au sfatuit-o sa nu puna la suflet, dar vedeta nu a rezistat și s-a descarcat cu […]…

- Roxana Ciuhulescu traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața ei! Vedeta a marturisit ca se simte excelent și ca sarcina decurge foarte bine. Fosta prezentatoare a vorbit și despre divorțul de Mihai Ivanescu, despre care nu a avut prea multe lucruri bune de spus. Roxana susține ca a lasat trecutul…

- Catalina Grama, cunoscuta in lumea showbiz-ului drept Jojo, trece prin momente grele. Mai exact, frumoasa blondina a fost nevoita, cu doar cateva ore in urma, sa fie partașa la un eveniment cat se poate de dificil.