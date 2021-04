Cum patrulează poliția în situația declanșării stării de urgență Comisia pentru Situații Excepționale in Municipiul Chișinau a interzis, incepand cu data de 3 aprilie 2021, circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei in intervalul orar 23:00 – 5:00, cu unele excepții. Totodata a dat indicații și Direcției Generale Transport Public și Cai de Comunicare din Capitala sa sisteze circulația transportului public municipal dupa ora 23:00, cu excepția curselor destinate pentru transportarea angajaților intreprinderilor strategice din municipiul Chișinau. Starea de urgența a fost instituita pe o perioada de 60 de zile, din 1 aprilie și pana pe 30… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

