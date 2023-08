Cum pastram medicamentele pe timp de canicula

Cum păstrăm medicamentele pe timp de caniculă - Care trebuie ținute le frigider Cum pastrezi medicamentele pe caniculaCand vine vorba de canicula, specialiștii recomanda sa fim mult mai atenți la condițiile de pastrare a medicamentelor.De exemplu, nu ar trebuie sa le ținem niciodata intr-o mașina, caldura dintr-un autoturism lasat la soare depașind 50 de grade, iar acest lucru duce la pierderea proprietaților medicamentelor.De asemenea, faptul ca ținem medicamentele in bucatarie sau intr-un loc expus la razele soarelui este la fel de daunator. Unele medicamente pot fi depozitate in frigider, altele la temperatura camerei și in locuri uscate. Sunt reguli pe care trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

