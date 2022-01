Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a acuzat ca Gabriela Firea distribuie informatii false cand spune ca bucurestenii vor plati 980 lei pe gigacalorie, deoarece pretul total este de 860 lei per gigacalorie, urmare a scaderii TVA. „Daca ar fi vrut sa ajute cu adevarat bucurestenii carora le plange de mila, Gabriela Firea si-ar fi […] The post Cum pareaza Nicușor Dan atacul Gabrielei Firea: „Da informații false” / Cat vor plati, de fapt, bucureștenii la caldura first appeared on Ziarul National .