Cum pandemia de COVID a schimbat modul de acordare a Premiului Nobel

- Ceremonia de acordare a Premiului Nobel pentru Pace va fi redusa anul acesta din cauza pandemiei de Covid-19, a anunțat directorul Institutului Nobel. Premiul, care va fi anuntat la 9 octombrie, este in mod traditional inmanat laureatului la 10 decembrie, data care comemoreaza decesul creatorului sau,…

- Datele analizate de Up Romania pe companiile din portofoliu arata ca sectoarele cele mai afectate de criza au fost HoReCa, turism, iar altele, precum automotive, industria grea si usoara, pharma si industria chimica au inregistrat scaderi de pana la 50%, a declarat Elena Pap, director general Up…

- Modul în care coronavirusului a acaparat întreaga lume distrage atenția oamenilor de la alte probleme care pot veni odata cu distanțarea sociala, evitarea ieșirilor din casa sau suspendarea cursurilor din școli. În timp ce oamenii considera ca sunt…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a recunoscut, ca guvernul sau a facut greseli in modul in care a gestionat pandemia de coronavirus, relateazza dpa, citata de Agerpres."Bineinteles, sunt lucruri pe care nu le facem bine si invatam tot timpul", a declarat, intr-un interviu acordat pentru Sky…

- Imuabilele premii Nobel sunt afectate - pentru prima oara in ultimii 60 de ani - si se alatura unei serii de evenimente perturbate de pandemia covid-19, insa ele urmeaza sa fie atribuite, cu toate acestea, in octombrie, relateaza AFP, potrivit news.ro.Ceremoniile inmanarii premiilor la Stockholm…

- Fara cultura si relativa libertate pe care o implica, societatea - spunea Albert Camus - chiar daca pare perfecta, nu este decat o jungla. De aceea orice creatie autentica este un dar catre viitor. Ce alte cuvinte mai potrivite ar caracteriza aceste vremuri in care autenticul devine prizonierul tehnologiei,…