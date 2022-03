Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa folosește o forma misterioasa de muniție in rachetele cu raza scurta de acțiune pe care le trage de la granița catre Ucraina. Este vorba de o muniție de diversiune provenind de la rachetele Iskander M cu raza scurta de acțiune și care impiedica sistemul ucrainean de aparare antiracheta sa…

- Sapte spitale au fost distruse de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, a anuntat duminica seara, 13 martie, ministrul sanatatii din aceasta tara, Viktor Liasko.Aceste spitale ar trebui reconstruite complet dupa bombardamentele rusesti, a precizat oficialul.Alte peste 100 de unitati sanitare ar fi…

- Ucraina rezista in cea de-a nouasprezece zi de razboi. Din pacate, armatele resping eroic atacurile rusești, in timp ce mii de civili și-au pierdut viața. Astfel ca, trupele lui Putin nu mai fac diferența intre soldați și civili, fiind bombardate multe obiective nemilitare, inclusiv blocuri de locuințe…

- De cand Rusia a invadat Ucraina, UE a facut salturi uriașe inainte ca actor geopolitic. Pachetul de sancțiuni fara precedent asupra Rusiei, inasprit pe zi ce trece, și posibil sa includa in curand exporturile de carbune, petrol și gaze, care ar fi și mai puternic; un pachet de sprijin de 100 de miliarde…

- Pe 1 martie, primul oraș din Ucraina a cazut sub controlul lui Putin. Forțele rusești au reușit sa cucereasca orașul Herson. In tot acest timp, primarul le cera locuitorilor sa se supuna soldaților, rugandu-i pe soldați sa nu traga in civili. DIn pacate, realitatea este cu totul alta, civilii fiind…

- Acesta atrage atentia ca vom avea un numar ridicat de victime pentru ca "rușilor nu le pasa"! Va fi teribil, mai spune generalul american. "Intotdeauna este foarte mare confuzie, mai ales la inceput, astfel ca va fi nevoie de mulți experți și de timp pentru a face lumina și sa ințelegem ce se intampla,…

- O femeie din Ucraina, locuitoare a orașului Umani a facut declarații cutremuratoare despre cum a reușit sa fuga de rachetele rusești noaptea trecuta. Femeia spune cu lacrimi în ochi ca și-a lasat în Ucraina parinții, prietenii și toate bunurile materiale și a reușit sa se refugieze în…

- Rusia a masat la granita cu Ucraina inclusiv rachete cu raza medie de actiune de tipul Iskander-M, conform celor mai recente rapoarte ale ministerului ucrainean al Apararii publicate de CNN si care avertizeaza asupra iminentei unei invazii a armatei ruse care a comasat pana acum peste 127.000 de militari…