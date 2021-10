Stiri pe aceeasi tema

- Energia generata in centrala nucleara de la Cernavoda asigura o treime din totalul productiei de electricitate la nivel national, duminica dimineata, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate in timp real pe site-ul Transelectrica. Astfel, la ora 10:00, reactoarele…

- "Este politica UE de a face energia poluatoare sa fie scumpa, neatractiva economic. Deci cat timp Romania si alte tari din UE vor avea nevoie de energia scumpa din carbune, preturile vor ramane mari. Si cel putin noi in Romania nu vedem o posibilitate de a inlocui carbunele in urmatorii 4-5 ani. Acest…

- Plafonarea preturilor la energie ar insemna un pas inapoi in dezvoltarea pietei, iar autoritatile ar trebui sa ia masuri care au sens economic, prin care sa fie ajutati doar consumatorii care au nevoie, a afirmat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. El a participat la conferinta…

- Premierul Florin Citu s-a intalnit marti cu reprezentantii grupului Enel, iar discutiile au vizat, intre altele, investitiile in generarea de energie regenerabila, retele si digitalizare. "Energia verde este viitorul", a declarat Citu, potrivit caruia provocarea este aceea de a face tranzitia…

- Energia electrica, gazele naturale si uleiul s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). In intervalul august 2020 – august 2021, preturile la energie electrica au urcat cu 24,65%, la gaze naturale cu 20,55%, la uleiul comestibil cu 21,27% Doar…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca a luat decizia de a candida pentru un nou mandat la conducerea partidului pentru ca are "capacitatea", "energia", "forta", "priceperea" si "daruirea" pentru a duce, "in continuare", partidul spre "noi victorii politice" in interesul Romaniei, sustinand ca…

- Energia electrica, gazele naturale si uleiul comestibil s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce cartofii au inregistrat cele mai semnificative scaderi de tarife, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri, arata Agerpres. In intervalul iulie 2020 -…

- (P) Cum sa te protejezi de creșterea prețurilor la energia electrica? Inflația este o realitate economica in Romania, cu care ne-am obișnuit de foarte mulți ani. Din fericire, inflația este ținuta sub control in ultima perioada, insa post-pandemie observam ca aproape toate produsele și serviciile tind…