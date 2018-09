Cum obtinem reconectarea la familie si deconectarea de la job? Sfatul psihologului

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 270 de concurenți participa, astazi, la concursul de ciclism ”Mamut Bike Race” de la Alba Iulia. Participanții au putut sa aleaga intre cele 3 trasee: cursa populara Alba Iulia 100, cu o lungime de aproximativ 12 km (noutatea acestui an); traseul scurt de 35, respectiv cel lung, de 60 de kilometri.…

- Doctorul Robert Enright este un pionier in studiul stiintific al iertarii. Aici, el isi descompune modelul in patru faze, care au ajutat nenumarati pacienti sa depaseasca anxietatea, depresia si resentimentele, permitandu-le sa ierte cu adevarat. Accepta ca iertarea este disponibila pentru toata lumea…

- Bianca Dragusanu a transmis intr-o emisiune TV ca nu tine cont de gura lumii, fiindca timpul este scurt si indiferent de ceea ce va face, stie ca oamenii vor vorbi. Rasturnare de situatie in telenovela Biana Dragusanu - Tristan Tate. Imaginea cu cei doi nu lasa loc de interpretari "Am…

- Timpul este foarte scurt in negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie pe tema Brexit, afirma Michael Roth, secretar de stat pentru Afaceri Europene in Ministerul german de Externe, avertizand ca nu poate fi exclusa nicio posibilitate, informeaza cotidianul Financial Times, citeaza

- Adam Schaub a aflat pe pielea lui de ce nu e bine sa consumi bauturi foarte reci și repede, atunci cand afara este foarte cald. El lucra in aer liber pe o temperatura de 37 de grade. Tanarul s-a gandit sa se racoreasca puțin și a baut o sticla de apa rece ca gheața, relateaza The Sun.…

- Astazi are loc, la Bruxelles, summitul cu principal subiect de discutie migratiile. In urma schimbarilor din Germania si Italia, dezbaterile pe tema migratiilor se doresc a fi unele de durata in blocul comunitar.

- Aleșii PSD-ALDE s-au ținut de cuvant au decis sa paraseasca sala de plen la scurt timp dupa ce premierul Viorica Dancila și-a incheiat discursul și a venit randul Opoziției.Dupa discursul Vioricai Dancila, a urmat Raluca Turcan, parlamentar PNL. La scurt timp, aleșii PSD- ALDE au parasit,…