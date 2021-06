Cum obțin polițiștii noi grade și cum sunt avansați Polițiștii au nevoie de o experiența vasta in domeniu, dar și de studii superioare pentru a fi avansați sau pentru a obține noi grade. Potrivit informațiilor oferite de Portalul Legislativ , polițiștii pot fi debutanți sau definitivi. Polițiștii debutanți sunt persoanele care ocupa, pe durata perioadei de stagiu, un post in cadrul Poliției Romane. Totodata, polițiștii se incadreaza in doua categorii, definite in raport cu nivelul studiilor necesare. Este vorba despre Corpul ofițerilor de poliție,care cuprinde ofițeri de poliție cu studii superioare și Corpul agenților de poliție, care cuprinde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Varsta și durata stagiului minim de pensionare nu cresc, precizeaza ministrul Muncii, Raluca Turcan: „Sunt niște minciuni atat de gogonate, incat te intrebi cat pot sa le mai rostogoleasca in spațiul public”. „Ca sa fie foarte limpede in privința varstei de pensionare - nu s-a discutat creșterea…

- PSD a acuzat, vineri, desfiintarea salariului minim diferentiat pentru angajati cu studii superioare, apreciind ca este o abordare specifica regimurilor comuniste care isi propuneau eliminarea brutala a diferentelor dintre intelectuali si „proletariat". „PSD condamna ferm intentiile PNL de a desfiinta…

- RESITA – Cei trei tineri, cu varsta cuprinsa intre 20 si 25 de ani, au fost prinsi in flagrant ieri, 27 aprilie, de catre politistii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, in timp ce ar fi comercializat 200 de grame de substanțe susceptibile a avea efect psihoactiv! Cercetarile…

- Peste 50.000 de amenzi au fost aplicate de politisti, la nivel national, in doar o saptamana, in urma unor actiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, a informat, luni, Inspectoratul General al Politiei Romane. "In perioada 22 - 28 martie, la nivel national, politistii de la Rutiera au actionat…

- Politistii din cadrul Biroului Combaterea Delictelor Silvice Mures au pus in aplicare, joi dimineata, 17 mandate de perchezitie domiciliara la sediile si locuintele unor persoane fizice si juridice banuite de ilegalitati in domeniul silvic, potrivit unui comunicat de presa remis de Inspectoratul…

- Inca un barbat dintre cei care au fost torturați de polițiștii de la Secția 16 pe un camp de la marginea Capitalei a fost gasit mort. Decesul acestuia este cu atat mai suspect cu cat, in urma cu aproximativ trei saptamani, și celalalt tanar implicat in cazul de tortura a murit, din cauze aparent naturale.…

- An de an, la data de 25 martie, este celebrata Ziua Politiei Romane. Alegerea acestei date este legata de simbolul crestin al Bunei Vestiri aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat si pe actualul drapel al Politiei Romane. Prin devotament si profesionalism, politistii iși indeplinesc…

- Așteptarea a luat sfarșit! Direcția pentru Protecția Animalelor, parte a Poliției Romane, e activa, oficial, de astazi, și la Bistrița. Cei șase au depus azi juramantul, fiind polițiști „cu acte-n regula”. Iubitorii de animaluțe pot rasufla… ușurați, și la Bistrița! Azi, cei șase polițiști din cadrul…