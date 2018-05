Cum obții un ten de porțelan ca al asiaticelor Un ten de porțelan ca al asiaticelor este un motiv de invidie pentru noi, occidentalele, deși poate fi obținuta foarte usor. Mai mulți guru in frumusețe au dezvaluit ca acestea iși menține pielea stralucitoare și catifelata cu ajutorul unei pulberi de perle, facuta din cochiile de scoica zdrobite. Aceasta pulbere cu proprietați magice conține minerale... Read More Post-ul Cum obții un ten de porțelan ca al asiaticelor apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol: tabu.ro

