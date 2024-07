Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar putea permite guvernelor sa adopte reglementari privind reducerea mai rapida a impozitarii energiei daca prețurile cresc neașteptata, potrivit unei propuneri de proiect discutata de statele membre, transmite Agerpres.

- Majorarea prețului carburanților, la pompa, și-a continuat creșterea și dupa ce prețurile s-au majorat semnificativ, in urma majorarii accizei aplicate la benzina și motorina. Citește și: Noile prețuri la carburanți, șoc total pentru șoferi! Ce prețuri sunt in zona Turda-Campia Turzii, la benzina și…

- Carburanții se scumpesc și maine, potrivit prețurilor de referința afișate de Agenția Naționala pentru Reglementari in Energetica (ANRE). Astfel, un litru de benzina va costa 25,14 lei, iar unul de motorina - 21,90 lei.

- Sezonul de vacanța din aceasta vara este aproape și acum este momentul ideal sa-ți planifici concediu. Astfel, te vei asigura ca obții cele mai bune oferte pentru biletele de avion catre destinațiile dorite. Prețurile avantajoase la zboruri pot face diferența intre o vacanța costisitoare și una ...

- Atunci cand apar situații neprevazute este de preferat sa ai la indemana o soluție rapida pe care sa te poți baza pentru a restabili echilibrul financiar. Fie ca este vorba de o factura mai mare decat de obicei, de o recalculare a ratelor sau de o achiziție costisitoare care nu mai suporta așteptare,…

- Benzina și motorina au scazut in ultimele doua saptamani, conform monitorizarii TurdaNews. In cazul benzinei, scaderea este de circa 26-30 bani pe litru, in timp ce la motorina scaderea este de circa 20 de bani pe litru. Cea mai ieftina benzina este la stația Petrom din Campia Turzii, unde prețul a…

- FCSB a anunțat public prețurile pentru biletele de la meciul cu CFR Cluj, partida contand pentru etapa a 9-a din play-off, programata pe 11 mai, incepand cu ora 20:00. „Roș-albaștrii” vor sarbatori, pe Arena Naționala, impotriva „feroviarilor” caștigarea titlului de campioana din stagiunea curenta.…

- In Cluj-Napoca numarul persoanelor care ajung pe strazi este in creștere. Prețurile exorbitante ale chiriilor, și evenimente neprevazute din viața fac ca tot mai mulți oameni sa nu mai aiba un loc de locuit.Deși persoanele fara adapost pot apela la adapostul Primariei, unii iși gasesc refugiul sub balcoanele…