TOATE detaliile despre descarcarea Adeverinței de vaccinare anti-COVID-19 - AICI , accesand link-ul: https://vaccinare-covid.gov.ro/adeverinta-de-vaccinare/ Descarca Adeverința de vaccinare in 6 pași!1. Acceseaza site-ul: adulti.renv.ro;2. Apasa butonul roșu pentru obținerea adeverinței (in partea stinga, jos: “Obtineți adeverința electronica de vaccinare”). Se va deschide „NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, pe care va fi necesar sa o parcurgeți in intregime;3. Bifeaza cele doua casuțe privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Apoi, in partea din dreapta,…