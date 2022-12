Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Perju a anunțat zilele trecute ca a divorțat de tatal fetițelor sale dupa 12 ani de casnicie. Chiar daca nu a fost deloc o perioada prea ușoara pentru aceasta, Andreea a gasit resursele necesare sa se mobilizeze și a luat o decizie radicala.Chiar daca nu a fost un an ușor, pentru Andreea Perju…

- Mario Iorgulescu și Bianca Marina formeaza cel mai nou cuplu din showbiz-ul romanesc. In exclusivitate pentru Antena Stars, fiul lui Gino Iorgulescu a oferit detalii despre relația pe care o are cu fosta soție a lui Steliano Filip. Este mai indragostit ca niciodata și iși dorește un copil cu partenera…

- Ioana Nastase nu mai vorbește cu Ilie Nastase dupa scandalul in care s-a spus ca a plecat de acasa, dar nu cu mana goala, ci cu 2 milioane de euro. Cei doi s-au desparțit, nici nu au mai vorbit, iar acum, intr-un interviu pentru Fanatik , Ioana Simion spune ca simte nevoia sa fie singura. „Inca nu am…

- Intr-unul dintre rarele interviuri pe care le acorda, Dani Oțil a vorbit despre viața de familie și despre posibilitatea de a mai deveni tata inca o data. Prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani nu a ezitat sa recunoasca faptul ca nu simte ca ar mai avea energia necesara pentru marirea familiei.

- A devenit mama, dar asta a venit la pachet cu multe alte piedici, dar și complicații, pe care le-a intampinat in cariera. Minelli a dezvaluit intr-un interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, cum reușește sa se imparta intre cariera și viața de familie. Tot cantareața a mai vorbit și despre…

- Copiii sunt o minune in viața oricarui om. Se spune ca ei sunt cea mai mare implinire a parinților și totodata, și cea mai mare bogație, iar vedetele de la Hollywood sunt exemplul clar ca, pe langa succesul pe care aceștia il au in viața profesionala, viața personala le este completata de cat mai mulți…

- Cristina Șișcanu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soțul ei, Madalin Ionescu. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a marturisit ca se gandește sa adopte un copil! Cine a venit cu aceasta propunere in familie, de fapt. Nici ea nu se aștepta.

- Un copil de 4 ani s-a inecat, miercuri, in piscina din curte, in timp ce se afla in ingrijirea mamei, iar aceasta a fugit de acasa dupa incident, fiind extrem de tulburata, si este cautata de familie si de politisti, informeaza, miercuri, IPJ Dambovita.